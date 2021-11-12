Начался сбор заявок на «Зелёную премию» за вклад в экологию

«Российский экологический оператор» (РЭО) начал собирать заявки на «Зелёную премию», которую будут вручать за вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Принять участие в конкурсе смогут россияне старше 18 лет, юридические лица, организации, субъекты страны, представители региональной власти и региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках «Зелёной премии» мы оценим вклад брендов, общественных, образовательных и культурных организаций, медийных личностей и экоактивистов в формирование новой модели осознанного потребления, — рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что реформа отрасли обращения с ТКО — это не только законопроекты и перерабатывающие заводы, но и простые люди, желающие сделать планету чище. По словам Буцаева, главная цель «Зелёной премии» — стимулировать граждан стать более экологически активными, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Премия будет вручаться в номинациях: «Бренды», «Культура/Искусство», «Общественные организации и волонтёры», «Образовательные учреждения», «Медиапроекты». Кроме того, её получат победители «Зелёного рейтинга» регионов и лучшие региональные операторы.

Ранее председатель межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства Альбина Дударева сообщила, что в отрасли обращения с ТКО не хватает специалистов. Для решения этой проблемы будет создано кадровое агентство, рассказала она.