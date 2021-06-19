Началась эвакуация жителей крымского посёлка Кореиз

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из подтопленных домов в посёлке Кореиз под Ялтой началась частичная эвакуация людей, сообщает РИА Новости.
После прошедших ливней и выхода из берегов рек ситуация в посёлке на южном берегу Крыма характеризуется как сложная — подтоплены дома, нет водоснабжения.
Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе, —
объявилжурналистам Крючков.
Основной удар разыгравшейся в Крыму стихии в ночь на 18 июня пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация последний раз здесь была в 1922 году.
Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за наводнения.