Началась эвакуация жителей крымского посёлка Кореиз

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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из подтопленных домов в посёлке Кореиз под Ялтой началась частичная эвакуация людей, сообщает РИА Новости.

После прошедших ливней и выхода из берегов рек ситуация в посёлке на южном берегу Крыма характеризуется как сложная — подтоплены дома, нет водоснабжения.

Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе, — объявил журналистам Крючков.

Основной удар разыгравшейся в Крыму стихии в ночь на 18 июня пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация последний раз здесь была в 1922 году.

Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за наводнения.