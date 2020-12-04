На Урале перепутали тела умерших от коронавируса пациентов

https://static.news.ru/photo/d275a68e-360f-11eb-878a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России разгорелся очередной коронавирусный скандал. На этот раз — в городе Новоуральске Свердловской области. Там перепутали двух скончавшихся пациентов. Это выяснилось, когда одного из покойных уже успели кремировать.

Ошибка обнаружилась перед прощанием со вторым умершим. Родственники попросили открыть крышку гроба, чтобы попрощаться с близким. Однако обнаружили внутри тело другого человека. Разбирательство оказалось громким, пришлось даже вызывать полицию, сообщает URA.RU.

Вскоре пришли к выводу, что тела перепутали в морге больничного городка. Другая семья гроб не открывала, как того и требуют правила эпидемической безопасности. В итоге они простились с чужим человеком как со своим родственником.

Теперь одной семье придётся прощаться с близким повторно, а другой, которая хотела похоронить родственника традиционным способом, хоронить некого.

Медики пока не готовы объяснить, как произошла путаница. В больнице намерены провести внутреннюю проверку, но первым делом — принести личные извинения обеим семьям.

Ранее в Кемеровской области, как писал NEWS.ru, живым оказался мужчина, которого семья успела оплакать и похоронить. Медики перепутали двух пожилых людей, а близкие не заметили ошибку, так как тоже хоронили родственника в закрытом гробу.