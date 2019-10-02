https://static.news.ru/photo/c98d1fbe-e4dc-11e9-8e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые выделенные полосы с 7 октября появятся на четырёх улицах Москвы. Каждая из них будет располагаться на участке дороги не более одного километра в длину.

«Выделенки» организуют на тех частях улиц, где наблюдается задержка автобусов и троллейбусов в пути из-за слишком плотного потока машин. Благодаря таким полосам, как говорят в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение становится быстрее и равномернее. Это, в свою очередь, позволяет горожанам и гостям столицы точнее планировать время в поездке.

Новые полосы появятся на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова, передаёт «Москва 24».

По ним смогут ездить автобусы и троллейбусы, которые курсируют более чем по 25 различным маршрутам.

Как ранее писал News.ru, 150 станций отремонтировали в Московском метрополитене за последние годы, что составляет больше половины всех станций подземки.