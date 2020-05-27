Экс-глава почты на Ставрополье добывал криптовалюту на рабочем месте

https://static.news.ru/photo/2d6609e6-a036-11ea-a0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добыча криптовалюты на рабочем месте стала поводом для уголовного дела в отношении экс-главы минераловодского филиала «Почты России» на Ставрополье.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой следственное управление СК по региону, ущерб, причинённый деятельностью экс-начальника оценивается в 30 тысяч рублей.

Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями», — цитирует агенство сообщение правоохранительных органов.

По версии следствия, подозреваемый с сентября 2019 года установил и незаконно подключил к электросети в филиале АО «Почта России» компьютерное оборудование для добычи криптовалюты.

Ранее директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов сообщил о возможном запрете на выпуск и организацию обращения криптовалюты на территории России. Соответствующее ограничение будет внесено в законопроект «О цифровых финансовых активах», писал NEWS.ru.