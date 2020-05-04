На станциях московской подземки будут продавать защитные маски

Пассажиры московского метро смогут приобрести защитные маски прямо на станциях. Их продажа стартует с 5 мая.
Маски будут продаваться в вендинговых автоматах более чем на 15 станциях — «Борисово», «Домодедовской», «Маяковской», «Коньково», «Римской», «Сухаревской» и других.
Со временем количество станций с аппаратами будет расширяться. В столичном департаменте транспорта планируют составить карту с точками продаж масок, которая затем появится на портале мэра Москвы и в мобильном приложении Московского метрополитена.
Использование маски в транспорте — это важнейшая рекомендация врачей, и мы будем стараться сделать все, чтобы их можно было купить в метро, — отмечается в Telegram-канале департамента.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что у медицинских масок различный предел возможностей в зависимости от материала изготовления. В частности, маски из нетканых материалов эффективны в течение не более двух часов.
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