На станциях московской подземки будут продавать защитные маски

https://static.news.ru/photo/b3c0ca88-8e1d-11ea-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Станция метро «Римская» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажиры московского метро смогут приобрести защитные маски прямо на станциях. Их продажа стартует с 5 мая.

Маски будут продаваться в вендинговых автоматах более чем на 15 станциях — «Борисово», «Домодедовской», «Маяковской», «Коньково», «Римской», «Сухаревской» и других.

Со временем количество станций с аппаратами будет расширяться. В столичном департаменте транспорта планируют составить карту с точками продаж масок, которая затем появится на портале мэра Москвы и в мобильном приложении Московского метрополитена.

Использование маски в транспорте — это важнейшая рекомендация врачей, и мы будем стараться сделать все, чтобы их можно было купить в метро, — отмечается в Telegram-канале департамента.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что у медицинских масок различный предел возможностей в зависимости от материала изготовления. В частности, маски из нетканых материалов эффективны в течение не более двух часов.