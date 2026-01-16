Атака США на Венесуэлу
На Солнце возникла огромная корональная дыра

На Солнце обнаружили крупную корональную дыру размером в 1 млн километров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ученые обнаружили на Солнце крупную корональную дыру размером в 1 млн километров, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Ученые отметили, что она напоминает перевернутую цифру 1.

На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы, — говорится в сообщении.

Как рассказали в лаборатории, активное покрытие Солнца корональными дырами началось в 2025 году, из-за чего резко выросло число магнитных бурь. По мнению ученых, пока нет свидетельств того, что данная тенденция изменится.

Ранее сообщалось, что вспышка класса М была зафиксирована на Солнце. Событие продолжалось 40 минут. В Институте прикладной геофизики уточнили, что речь идет о вспышке среднего уровня. Она уступает наиболее сильным, экстремальным событиям класса X.

27 декабря на Солнце произошла мощная вспышка. Максимум излучения был зафиксирован в 04:50 по московскому времени. Это была самая сильная вспышка с 8 декабря.

