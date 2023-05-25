На Российском интернет-форуме презентовали кейс с интеграцией в Minecraft

Фото: Российский Интернет Форум

Одной из главных тем во второй день Российского интернет-форума (РИФ-2023) стали технологии будущего в наружной рекламе. Индустрия эволюционирует, и свежим трендом стало размещение на билбордах в метавселенных.

На специальной секции «Метавселенные без границ» директор по digital-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина презентовала кейс компании с рекламной интеграцией в Minecraft. Размещение креативов клиента в популярнейшей онлайн-игре позволило охватить важный сегмент платежеспособной аудитории.

В рамках секции «Брендформанс 2023» директор по продуктам Gallery Валентин Ельцов объяснил, как оператор анализирует данные и эффективность рекламных кампаний. Ельцов отметил, что цифровая «наружка» позволяет не только повысить узнаваемость бренда, но и увеличить продажи.

РИФ-2023 открылся 24 мая, ключевыми темами форума в этом году стали технологии будущего и поддержка IT-отрасли. В первый день на пленарном заседании РИФ выступили представители ведущих интернет-компаний, в том числе «Яндекса», Mediascope и «Студии Артемия Лебедева», которые обсудили востребованность кадров, влияние релокации и возможности для обучения школьников.