На российско-китайской границе началась забастовка дальнобойщиков

https://static.news.ru/photo/7bee98f4-95ef-11ea-ba1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Забастовка российских дальнобойщиков началась на границе России с КНР из-за сокращения пропускной способности на переходах со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на председателя профсоюза перевозчиков Приморского края Петра Куприянова. По его словам, пропускная способность на автомобильных переходах с китайской стороны была сокращена с 65 до 10 машин в сутки.

Приняли решение в течение трёх дней не пересекать границу, потому что сокращение перевозок не устраивает, — сообщил Куприянов.

Он рассказал, что 14 мая на границе собрались около 400 человек. К вечеру дальнобойщики разъехались. Следить за тем, чтобы границу никто не пересекал, остались местные жители.

Договорились не ехать, значит, не едем, — сказал председатель профсоюза.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 100 автобусов, работающих на 12 маршрутах, не вышли в рейсы утром 30 апреля, сообщил мэр города Новокузнецка Сергей Кузнецов.