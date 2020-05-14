На российско-китайской границе началась забастовка дальнобойщиков

Забастовка российских дальнобойщиков началась на границе России с КНР из-за сокращения пропускной способности на переходах со стороны Китая.
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Приняли решение в течение трёх дней не пересекать границу, потому что сокращение перевозок не устраивает, — сообщил Куприянов.
Он рассказал, что 14 мая на границе собрались около 400 человек. К вечеру дальнобойщики разъехались. Следить за тем, чтобы границу никто не пересекал, остались местные жители.
Договорились не ехать, значит, не едем, — сказал председатель профсоюза.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 100 автобусов, работающих на 12 маршрутах, не вышли в рейсы утром 30 апреля, сообщил мэр города Новокузнецка Сергей Кузнецов.
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