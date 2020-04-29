Водители автобусов бастуют в Новокузнецке

https://static.news.ru/photo/c1189cf8-8aab-11ea-a570-fa163e074e61_660.jpg Фото: stoboy.ru

Более 100 автобусов, работающих на 12 маршрутах, не вышли в рейсы утром 30 апреля, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Глава города пообещал, что в отношении сорвавших работу общественного транспорта водителей будут приняты меры, а в Новокузнецк прибудут водители и автобусы из других населённых пунктов. По словам директора транспортного предприятия «Автолайн» Евгении Корюковой, новокузнецкие водители отказались работать из-за конфликта с властями, передаёт «Интерфакс».

Произошло это потому, что накануне нам пришло письмо из мэрии, из которого следует, что в ближайшее время часть маршрутов будет ликвидирована. Это решение с нами никак не обсуждалось, власти на диалог не идут, — рассказала Корюкова.

Как писал NEWS.ru ранее, сообщения о неких забастовках в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин из-за коронавируса, проверят. Об этом заявили в Минздраве Башкирии.