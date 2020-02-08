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Минобороны выделило 264,1 млн рублей на закупку продукции религиозного назначения для Главного Храма вооружённых сил в подмосковном парке «Патриот».

Тендер «Изготовление, доставка и установка продукции религиозного назначения для объекта „Главный Храм Вооружённых сил РФ“» был размещён на портале госзакупок 6 февраля. Работы должны быть выполнены к 5 мая 2020 года.

Также на портале размещены тендеры на 38 млн рублей на декорирование храма изделиями из гипса и на 16 млн рублей — на установку кровли на северном и южном крыльцах храма.

Согласно данным на сайте храма, на счета благотворительного фонда «Воскресенье» переведено 3,022 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2018 года с сайта Минобороны была удалена страница «Благотворители», на которой располагался поимённый список всех, кто пожертвовал деньги на строительство главного храма ВС, с суммами. Из 35 человек, представленных в списке, 27 пожертвовали одну и ту же сумму — 12 254 рубля. В пресс-службе ведомства заявили, что не имеют «технической возможности» проверить работоспособность раздела. Генеральный директор занимающегося сборами пожертвований на храм фонда «Воскресение» Александр Каньшин заявил, что на сайте организации есть список всех благотворителей, однако без указания сумм.