На портале госуслуг появятся три новых суперсервиса

В 2022 году на портале «Госуслуги» запустят три онлайн-суперсервиса: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Цифровое строительство». Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Также в следующем году власти планируют расширять функционал уже существующих сервисов.

Сервис «Трудовая миграция онлайн» поможет в поиске вакансий, прохождении онлайн-собеседований и заключении трудового договора. Сервис «Безбумажные перевозки» призван помочь в оформлении электронных транспортных накладных и разрешений на перевозку грузов. «Цифровое строительство» — получить услуги от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов.

Помимо этого, в 2023 году планируется подключить почти 100% государственных вузов к сервису «Поступление в вуз онлайн», а также модернизировать «Моё здоровье онлайн», чтобы граждане могли прикрепиться к поликлинике онлайн и получить цифровой полис ОМС.

Чернышенко также отметил, что в рамках сервиса «Пенсия онлайн» планируется уведомлять о предварительном расчёте пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» россияне смогут оплатить «коммуналку». Через портал россияне могут получать информацию о счетах на оплату жилья, задолженностях, вносить показания счётчиков. Оплатить счета можно будет с помощью Системы быстрых платежей.