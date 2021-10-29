На петербурженку завели дело за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора

Жительница Санкт-Петербурга стала подозреваемой по уголовному делу об оскорблении чувств верующих после фотосессии в полуобнажённом виде на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Поводом для разбирательства послужила фотография в соцсетях, на которой девушка позирует в футболке и трусах на фоне православного храма. По данным следственных органов, подозреваемой является 30-летняя женщина.

Подозреваемая, находясь у православного храма — ГМП «Исаакиевский собор», действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнажёнными частями тела. После чего отправила их посредством одного из мессенджеров информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью распространения, — сказано на сайте ведомства.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Ранее полиция Санкт-Петербурга определила личность девушки, ею оказалась блогер, на данный момент она задержана. Как выяснилось, снимки были сделаны ещё летом, но нашли их в Сети только сейчас. При этом сама модель Ирина выступила с предположением, что этот инцидент произошёл по вине конторы микрозаймов, которая мстит ей из-за долга в 19 тысяч рублей.