«На Пасху пекут куличи, а что делать на День Конституции — непонятно» Социолог, антрополог и депутат рассказали, что не так с отношением общества к дате 12 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне относятся к Дню Конституции как к формальной дате, рассказали NEWS.ru эксперты. По одной версии, такое отношение выработалось ещё с советских времён, а сегодня подкрепляется неверием в силу закона и возможность правовой защиты прав и свобод. Однако в годы СССР аналогичный праздник был выходным, заставляя людей больше задумываться о ценностях Основного закона, а ныне уже более полутора десятилетий сегодняшняя дата — всего лишь памятный день. И менять сложившийся трудовой календарь, скорее всего, ничто не собирается.

Специфический суверенитет

День Конституции 12 декабря, когда на референдуме 1993 года был принят основной закон постсоветской России, отмечается с 1994-го — тогда эта дата была объявлена государственным праздником указом президента Бориса Ельцина. За почти три десятилетия страна и система управления ей претерпела множество изменений, однако, как отмечают наблюдатели, общество довольно инертно относится к такому дню.

Городской антрополог и исследователь российской праздничной культуры Михаил Алексеевский в комментарии NEWS.ru подчеркнул, что если с флагом, гимном и гербом РФ сограждане «в повседневной жизни сталкиваются достаточно регулярно, то Конституция для большинства из них остается чем-то достаточно эфемерным».

Мало кто её вдумчиво читал или хотя бы держал в руках; сложно представить тебе жизненную ситуацию, где обычный человек мог обращаться к Конституции, если конечно он не правозащитник. В этих обстоятельствах существование государственного праздника, чествующего ту самую Конституцию, о существовании которой ты знаешь, но лично практически не сталкивался, вызывает скорее лёгкое недоумение. Особенно когда этот праздник объявлен выходным днём, — полагает Алексеевский.

По его мнению, дополнительные затруднения вызывало отсутствие каких-то понятных традиций и ритуалов, связанных с 12 декабря. Например, продолжает Алексеевский, «на Новый год наряжают елку и дарят подарки, на 8 Марта поздравляют женщин, на Пасху пекут куличи, а что нужно делать на День Конституции, решительно непонятно».

Торжественно читать её вслух? Дарить знакомым? Устроить праздничный концерт в ее честь? Организовать праздничное застолье? Все эти варианты традиционных праздничных активностей кажутся нелепыми, если их планировать на День Конституции. В итоге большинство жителей ничего особенно не делало и не делает в этот день, — комментирует антрополог.

Научный руководитель Левада-Центра (организация, признанная в РФ иностранным агентом) Лев Гудков полагает, что День Конституции никогда не имел «особого значения», потому что Основной закон «давно потерял всякий смысл». Его организация ежегодно занимается социологическими замерами, касающимися отношения россиян к Основному закону, его соблюдению и нарушениям. По словам собеседника NEWS.ru, довольно большая доля россиян считает, что Конституцию не соблюдают «прежде всего чиновники». По сравнению с ноябрём 2018 года в конце 2021-го число тех, кто считает так, выросло с 18% до 27%, а в ноябре 2014-го так считали лишь 7% опрошенных. Как основной документ, гарантирующий права и свободы населения, «по мнению большинства граждан, Конституция не работает — особенно после поправок 2020 года», — считает Гудков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздник, который не всегда с тобой

Ещё в 2005 году День Конституции в России перестал быть выходным, как и годовщина Октябрьской революции 7 ноября. Тогда власти ввели новый праздник — День народного единства 4 ноября, а 12 декабря стал всего лишь памятным днём России. Представители правозащитного сообщества выражали озабоченность такими изменениями, которые казались как понижение отношения к Основному закону. Бывший глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, а также сенатор Людмила Нарусова предлагали вновь сделать 12 декабря выходным, но от этой идеи отказались.

По мнению Льва Гудкова, законодательные изменения середины 2000-х года не изменили отношения россиян к Дню Конституции. Он констатировал, что «и в советское, и в постсоветское время эта дата не была значимой, как и всё отношение к системе права было очень скептическим».

Все опросы показывают, что на бумаге может быть написано всё что хочешь, но чиновничество ставит себя над законом и использует его только в своих интересах. Поэтому особого значения в обществе не имел ни перенос праздника 7 Ноября, ни сделал значимым День народного единства. И это говорит о том, что идея Конституции и её значимости потеряла смысл уже давно, — констатировал Гудков.

По словам Михаила Алексеевского, низкий общественный интерес к Дню Конституции «наглядно показывает отсутствие какой-либо активной реакции по поводу отмены выходного в этот день». Он отмечает, что если многие взрослые и особенно пожилые люди, выросшие в советское время, крайне болезненно отреагировали на то, что выходным днём перестало быть 7 ноября, то похожая процедура по отношению к 12 декабря «не вызвала никаких споров и обсуждений».

Складывается ощущение, что многие восприняли это со вздохом облегчения: проще спокойно работать в этот день, чем ломать голову, как именно необходимо праздновать этот выходной день, — предположил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В СССР День Конституции 5 декабря (отмечался в 1936–1977 годы) и 7 октября (1977–1991) считался государственным праздником, напомнил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его мнению, именно статус выходного придавал значимость этой дате.

В СССР День Конституции был выходным днём, красным днём календаря и воспринимался как праздник, люди ходили в гости, поднимали тосты [за основной закон CCCР]. А как стали отмечать 12 декабря, особенно когда эта дата перестала быть выходным днём, об этом перестали вспоминать. Одно дело, когда люди имеют возможность вспомнить: «Почему сегодня не надо идти на работу? А потому что сегодня День Конституции. А что [написано] в Конституции?» А когда отменили выходной, перестали вспоминать и спрашивать, что гарантирует Основной закон, — отметил парламентарий.

При этом Синельщиков не уверен, что теперь удастся сделать 12 декабря нерабочим днём, потому что для этого выходной надо «откуда-то вытащить», не прибавляя новый, потому что «их и так достаточно в трудовом календаре».

Сейчас [россияне] предпочитают удлинённые праздники, на которые есть возможность куда-то поехать, где-то побывать и фундаментально отвлечься от рядовых дел. И если мы начнём сокращать, например, январские праздники, то, мне кажется, народ это не очень поймёт, — добавил Юрий Синельщиков.

Ранее по случаю сегодняшней даты глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным вручил ему так называемый «кирпич» — сборник законодательных постановлений с подписями всех судей и пожеланиями главе государства. По словам Зорькина в его инстанцию ежегодно поступают 12–13 тысяч обращений и жалоб, среди которых много «социалки», а также «связанных с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные».