Мощный ливень с грозой обрушатся на Москву

https://static.news.ru/photo/ab63b0e4-8f6c-11ea-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроза и дождь ожидаются в Москве в ближайшее время. Как сообщили в столичном главке МЧС, осадки будет сопровождать сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В период с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая в городе Москве местами ожидается гроза с дождём, в отдельных районах сильным. При грозе [ожидается] усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, — сообщил источник ТАСС в ведомстве.

В МЧС рекомендовали водителям быть осторожнее и соблюдать скоростной режим и дистанцию. При сильном ветре, находясь на улице, прохожим посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди ожидаются в столичном регионе в День Победы.