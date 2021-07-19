На МАКС-2021 показали новый скафандр для космонавтов

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Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» был представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2021. В таких скафандрах космонавты полетят к Луне на пилотируемом корабле «Орёл». Об этом сообщает РИА Новости.

В прототипе использован новый способ присоединения верхней части костюма — жёсткое кольцо. Оно заменило герметичную молнию, которая, по словам генерального директора и конструктора НПП «Звезда» Сергея Позднякова, не обеспечивала достаточной надёжности.

«Сокол-М» призван обеспечить безопасность космонавта в случае разгерметизации корабля «Орёл» при полёте к Международной космической станции, новой Российской орбитальной станции и Луне , а также при возвращении обратно на Землю, — сказал Поздняков.

Ранее стало известно, что 21 июля к Международной космической станции отправится российский модуль «Наука». Стыковка запланирована на 29 июля. Запуск переносили из-за проблемы в отсеке.