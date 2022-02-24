На Кубани разорвался вылетевший со стороны Украины боеприпас

На Кубани зафиксировали взрыв боеприпаса, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю, отмечая, что снаряд вылетел со стороны Украины. Правоохранительными органами начата проверка по установлению обстоятельств произошедшего, сообщает РИА Новости.

24 февраля текущего года в 12 часов 10 минут сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выпущенные с Украины cнаряды разрушили жилые дома в регионе. Он напомнил, что область граничит с другим государством. Более точное место разрушений не уточняется. Позже региональное МЧC опровергло эту информацию. Разрушения, по данным ведомствa, вызвано не обстрелами.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.