На Кубани продлили режим ограничений до 21 июня

https://static.news.ru/photo/d3ff69c4-a657-11ea-b6c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани. Ограничительные меры в регионе будут действовать до 21 июня.

Продлеваем карантин до 21 июня. Это решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов, — написал он в своём Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, в регионе продолжает действовать масочный режим. Движение внутри края по-прежнему остаётся закрытым. Также сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье.

Ранее член регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 Иван Демченко отмечал, что туристический сезон на Кубани может быть прерван в случае очередной вспышки коронавирусной инфекции. Однако откладывать открытие сезона, по его словам, нельзя, так как до 70% населения Кубани, проживающего в частном секторе, обеспечивают своё существование за счёт туристов.

Как писал NEWS.ru, в Краснодарском крае был введён мораторий на курортный сбор в регионе до конца 2020 года. Соответствующее решение 27 мая приняли депутаты краевого Законодательного собрания.