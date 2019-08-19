https://static.news.ru/photo/e4307444-c315-11e9-a14b-fa163e074e61_660.jpg Итуруп Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Сеть подземных ходов времён Второй мировой войны нашли на острове Итуруп. Открытие сделали участники экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда».

В ходе поисковых работ на острове Итуруп обнаружили сеть подземных ходов, предположительно, сооружённых во время Второй Мировой войны. Исследовано около 100 м подземелья, — говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Также участники экспедиции обнаружили деревянную японскую шхуну, построенную в 1930-е или 1940-е годы. Она затонула в заливе Касатка у берегов Итурупа. Ранее на острове нашли два артиллерийских орудия времен войны.

В экспедицию на Курильские острова вошли около 100 человек. Они прибыли на Итуруп 30 июля. Позднее они планируют посетить остров Уруп, где будут проведены ботанические, вулканологические, геологические исследования.

Ранее News.ru писал о том, что Япония выразила крайнее сожаление по поводу поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Итуруп. Пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов подчеркнул, что Медведев может в любое время посетить любой регион России. При этом посольство России в Токио отклонило представление, направленное МИД Японии в связи с поездкой председателя правительства РФ на остров Итуруп.

Япония считает, что ей принадлежат, как минимум, четыре острова Курил: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Токио ссылаются на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Согласно советско-японской декларации 1956 года.

СССР был согласен передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между Москвой и Токио. Мирный договор до настоящего времени не заключён.

Формально переговоры по его подписанию и о статусе Курил ещё продолжаются.