На границе с Казахстаном создадут пункт мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

На границе с Казахстаном в Астраханской области в ближайшие дни развернут пункт мобилизации, говорится в заявлении администрации губернатора региона. Отмечается, что на КПП «Караузек», который является основным пунктом пропуска автомобильного транспорта в Казахстан, образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из России. В районе введен режим повышенной готовности.

В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток, — рассказали в администрации.

Министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин ранее заявил, что правительство республики планирует организовать «зеленый коридор» на границе с Россией для своих граждан и машин с продовольствием. Это намерены сделать, потому что из-за очередей на границе в республику в установленные сроки не могут заехать казахстанские автомобили с продовольствием.

Тем временем на границе Оренбургской области с Казахстаном люди строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах. Судя по кадрам, снятым очевидцами, вынужденные сутками ожидать очереди на пропускном пункте помогают и поддерживают друг друга.

Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян, а 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику.