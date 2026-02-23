На диете без вкусной выпечки не сижу — пеку пиццу на 150 ккал: даже тесто готовить для нее не надо

На диете без вкусной выпечки не сижу, пеку пиццу с хрустящей основой, сочной начинкой и аппетитной сырной корочкой. Для нее даже тесто делать не надо, потому что она готовится на лаваше. Калорийность такой пиццы составляет около 150 ккал на 100 г.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 50 г нежирной ветчины, 1 помидор, 1/2 сладкого перца, 2 ст. л. консервированной кукурузы, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. нежирной сметаны, 50 г твердого сыра (можно снизить калорийность, взяв сыр с 20% жирности), зелень по вкусу.

Рецепт: лаваш выложите на противень, застеленный пергаментом. Смешайте томатную пасту со сметаной и смажьте основу тонким слоем. Ветчину нарежьте тонкими полосками, помидор и перец — кружочками или кубиками. Равномерно распределите начинку по лавашу, добавьте кукурузу. Сверху обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 7–10 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми. Готовую пиццу посыпьте рубленой зеленью.

