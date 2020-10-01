На Большом Каменном мосту в Москве начали монтировать гранитные плиты

https://static.news.ru/photo/8e7fd67c-0476-11eb-b5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/портал мэра и правительства Москвы

На Большом Каменном мосту в Москве начался монтаж отреставрированных ранее гранитных плит. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, в работе используются краны на правобережной части конструкции.

Он отметил, что на мосту прежде устранили повреждения, а после им был возвращён первоначальный вил. По словам Бирюкова, в процессе ремонта первой половины Большого Каменного рабочие отреставрировали примерно 2,2 тысячи квадратных метров гранитных элементов.

Перед монтажными работами с гранитом специалисты очищают и выравнивают поверхность. После этого гранит при помощи анкерных креплений присоединяют к стенке сооружения. Между камнем и стеной образуются пустоты, их заполняют специальным раствором.

Демонтаж гранитной облицовки проводят на левобережной части моста. Её отправят на реставрацию. Ремонт проводят в круглосуточном режиме, ночью идут только бесшумные работы. Предполагается, что демонтаж завершат в четвёртом квартале следующего года, однако есть вероятность, что это случится раньше.

Мост на время работ продолжит функционировать, полностью его закрывать не станут. Специалисты комплекса городского хозяйства используют уникальные технологии, благодаря которым подобный режим стал возможен. Ранее на Большом Каменном уже начали обустраивать проезжую часть.

Объём работ довольно большой, фактически во время ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения, — цитирует Бирюкова телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, исторический фронтон главного входа павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» отреставрировали на ВДНХ, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.