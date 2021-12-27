«Получается, что мы все воры и теперь должны отвечать за свои действия»

В Алтайском крае разгорается борьба между местными элитами и Генпрокуратурой, которая добивается возврата государству акций единственного в России производителя природного сульфата натрия (используется в металлургии и текстильной промышленности) — ОАО «Кучуксульфат». Владельцы предприятия, совет директоров которого возглавляет влиятельный в регионе бывший офицер ФСБ Василий Гамаюнов, а часть активов выведена в кипрский офшор, заваливают президента Владимира Путина жалобами на якобы попытку «рейдерского захвата». Связанные с заводом функционеры «Единой России» в знак протеста против пересмотра итогов приватизации со стороны надзорного ведомства даже вышли из рядов партии власти. NEWS.ru узнал подробности этой истории.

«Украли у государства»

Сотрудники ОАО «Кучуксульфат» (всего в нём работает примерно 1200 человек), расположенного в посёлке Степное Озеро на западе Алтайского края, в декабре провели митинги и отправили сразу несколько обращений президенту Владимиру Путину (копии имеются в распоряжении NEWS.ru). В них они выражают несогласие с планами Генпрокуратуры оспорить приватизацию завода, которая состоялась почти 30 лет назад с разрешения Совета народных депутатов Благовещенского района Алтайского края, регионального комитета по управлению государственным имуществом и краевого фонда имущества. Также авторы петиций утверждают, что компанию якобы с 2017 года атакуют некие «рейдеры», которым потворствуют государственные структуры. За это время проведено около 80 административных проверок деятельности предприятия, а в течение последнего года в ОАО «Кучуксульфат» «направлено данными инстанциями около 300 запросов».

kuchuk.ru

Под административное давление со стороны отдельных должностных лиц государственных органов на акционеров выходят заинтересованные лица, в том числе представители компании «А1» (концерн «Альфа-Групп»), с целью приобретения активов предприятия. Более того, лица, заявляющие о связи с «А1», с целью понуждения к продаже активов перешли к угрозам физической расправы. Кроме того, с предложениями о приобретении активов выходят лица, проживающие за границей (Лондон, Австрия), — говорится в одном из обращений.

Также в петиции отмечается, что «попытка пересмотра итогов приватизации — это уже прямое обвинение всех работников предприятия в незаконной приватизации» Кучукского сульфатного завода.

То есть фактически мы, наши родители, наши родственники, друзья и коллеги в 1992 году украли у государства Кучукский сульфатный завод и перепродали его через несколько лет действующим собственникам. Получается, что мы все воры и теперь должны отвечать за свои действия, не только неся моральные переживания о своем дальнейшем будущем, но и финансовые потери в случае принятия неправосудного решения суда и обращения к нам регрессных исков, — продолжают авторы письма.

В обращении говорится, что несмотря на «рейдерские атаки», заводчане получают довольно высокую по меркам Алтайского края заработную плату (в среднем более 53 тысяч рублей), а предприятие с 2001 года выплатило налогов на сумму 14 млрд рублей, и ещё 500 млн «вложено в социальную сферу района».

NEWS.ru обратился за комментарием в «А1», чтобы узнать, проявляла ли данная структура интерес к алтайскому предприятию и пыталась ли приобрести его акции. Как заверил управляющий директор «А1» Кирилл Бабаев, его компания «никогда не была связана с конфликтом вокруг „Кучуксульфата“, не заинтересована в его активах и не планирует никакой деятельности, связанной с „Кучуксульфатом“».

По данным издания «Тайга.инфо», интерес к Кучукскому заводу проявляли и другие компании. В их числе группа AEON миллиардера Романа Троценко. Но там, как и в «А1», претензии со стороны алтайского предприятия опровергли , отметив, что два года назад всё же интересовались активами «Кучуксульфата», но его владельцы сказали, что пакет акций пока не консолидирован и «они продавать не готовы». Сегодня AEON «не имеет интереса» к заводу, проблемы которого, по мнению представителя компании, «связаны с тем, что [председатель совета директоров завода Василий] Гамаюнов, ссылаясь на внешнюю угрозу поглощения, пытается консолидировать за копейки пакет акций на себя».

Роман Троценко Донат Сорокин/ТАСС

Также в СМИ упоминалось, что на Кучукский завод якобы «положила глаз» специализировавшаяся на слияниях и поглощениях группа «Росбилдинг», которую называли «крупнейшим российским рейдером». Однако формально она прекратила существование ещё в 2007 году.

Как отмечает портал «Толк», представители ОАО «Кучуксульфат» «категорически отказываются говорить о том, в чём выражается рейдерский захват». По неподтверждённым сведениям, на предприятии даже издали некий приказ, запрещающий комментировать эту ситуацию.

Строитель вертикали

Протестная активизация менеджмента завода, его сотрудников и ветеранов, а также бюджетников Благовещенского района началась после того, как в октябре заместитель генпрокурора России Александр Буксман направил в Арбитражный суд Алтайского края иск «об истребовании имущества из чужого незаконного владения». Он потребовал вернуть государству 111 453 обыкновенные акции ОАО «Кучуксульфат» номиналом 1,6 тысячи рублей каждая. На время рассмотрения дела активы были арестованы.

Ответчиками выступают кипрская компания «Капок инвестментс лимитед», которой принадлежит 15,23% акций предприятия, АО «Республиканский специализированный регистратор „Якутский фондовый центр“», ООО «Кортес» и несколько физических лиц, контролирующих остальные акции. В их числе вдова бывшего гендиректора «Кучуксульфата» Галина Нечепуренко, экс-глава Госкомимущества Алтайского края Михаил Черных, а также, как пишет «Коммерсант», два бывших сотрудника ФСБ и полицейский. Один из них — упомянутый полковник Василий Гамаюнов, бывший глава отдела ФСБ в Благовещенском районе Алтайского края, который заседает в совете директоров «Кучуксульфата» с 1999 года . Позднее он стал вице-президентом компании, а с 2019 года — председателем совета директоров.

altapress.ru

В 2011 году журнал The New Times рассказывал , что полковник спецслужбы в отставке пытался выстраивать «вертикаль власти в районе по федеральному образцу». После увольнения из ФСБ Гамаюнов «создал ЧОП, детективное агентство и принялся скупать акции „Кучуксульфата“». Данное предприятие автор репортажа называл основой экономического успеха Благовещенского района.

О роли «Кучуксульфата» и его бенефициаров в политической жизни как минимум одного муниципалитета Алтайского края говорит тот факт, что после известия об иске Генпрокуратуры в начале ноября около 120 из 500 членов «Единой России» в муниципалитете вышли из партии власти. При этом Благовещенский район считался оплотом единороссов в относительно «красном» регионе именно за счёт крупного предприятия в посёлке Степное Озеро. За несколько месяцев до этого районное отделение «Единой России» обращалось к президенту Владимиру Путину, в Генпрокуратуру и СК, озвучивая ту же риторику, что и в недавних письмах главе государства.

«Небольшой сленг»

Завод «Кучуксульфат» существует с начала 1960-х годов и занимается производством сульфата натрия, который используется в химической, целлюлозно-бумажной, стекольной, кожевенной промышленности, а также в цветной металлургии. Делают продукцию из мирабилита, добываемого из месторождения минеральных солей Кучукского озера, расположенного в окрестностях посёлка Степное Озеро. В постсоветские годы на волне «шоковой терапии» предприятие было приватизировано. По итогам 2020 года выручка компании составила 6 млрд рублей, а чистая прибыль — 733,2 млн.

Как пояснял представитель Генпрокуратуры во время судебного заседания по иску ведомства к владельцам активов, предметом разбирательства является не оспаривание сделки по переходу компании в частные руки, а «истребование принадлежащего РФ имущества от ответчиков, которые приобрели его не в ходе приватизации».

Если позволите небольшой сленг — это, по сути, перекупы того пакета ценных бумаг, который выбыл из владения РФ в рамках совершения ряда незаконных действий, — подчёркивал представитель ведомства.

Представители компании в суде утверждают, что производство необходимо прекратить из-за пропуска трёхлетнего срока исковой давности, который исчисляется с момента, когда РФ «в лице любого из своих органов» должна была узнать о допущенных нарушениях в процедуре приватизации, которая имела место в 1992–1993 годах. Однако в Генпрокуратуре уточняют, что срок давности не истёк, потому что начинается «со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права».

Срок исковой давности об истребовании имущества начинается со дня обнаружения такого имущества. А мы до сих пор в полном объёме не имеем информации относительно того, кто акционеры и какой объём акций у них, — добавил представитель Генпрокуратуры.

В исковом заявлении также говорится, что предприятия добывающей промышленности, к которым прокуратура относит «Кучуксульфат», могли быть приватизированы только по решению кабмина, которого не было. Также надзорное ведомство ссылается на датированное 5 февраля 1993 года письмо комитета РФ по химической и нефтеперерабатывающей промышленности, где алтайский завод указывается как «важное звено в технологической цепочке предприятий химического комплекса, единственный поставщик природного сульфата натрия — сырья для производства синтетических моющих средств, в связи с чем должен оставаться в федеральной собственности».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответчик пытается доказать, что на момент приватизации предприятие относилось к химической отрасли, поэтому для его передачи в частные руки было достаточно решения территориального агентства Госкомимущества.

По пути БСК

Как напоминает автор YouTube-канала «Родина-Уродина» и экс-издатель независимой районной газеты «Просто факты» Татьяна Кузнецова, в стране уже есть опыт возвращения приватизированных компаний под контроль государства. Она, в частности, напомнила, что недавно Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 95,7% акций Башкирской содовой компании (БСК) и вернул их в собственность РФ. Такая же судьба, по её мнению, ждёт и АО «Кучуксульфат». Завод был приватизирован ныне покойным гендиректором Владимиром Нечепуренко и упомянутым Михаилом Черных. А появление в их команде отставного офицера ФСБ Василия Гамаюнова связано с возбуждением уголовного дела, в результате чего новым собственникам якобы пришлось «поделиться» акциями с силовиками. Позднее они заполучили ценные бумаги рядовых акционеров.

По прогнозам Кузнецовой, скорее всего, предприятие «Кучуксульфат» будет контролироваться «одной из госкорпораций». Она не исключила, что, так же как и в истории с БСК, какой-то пакет акций будет передан правительству субъекта.

Думаю, что [администрация Алтайского края] надеется какой-то пакет акций получить. Понятно, что какие-то 100–200 млн прибыли от ООО «Кучуксульфат» в краевой бюджет никому не будут лишними, — говорит она.