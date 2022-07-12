Мясников заявил о бесполезности масок при защите от коронавируса

Фото: vk.com/drmyasnikov

Александр Мясников

Маски еще «никому не помогли» защититься от коронавируса, поэтому вряд ли россияне будут их носить даже в традиционный сезон всплеска заболеваемости, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он считает, что волны спада и роста заболеваемости «омикроном» будут проходить постоянно.

Конечно, будет рост «омикрона». Потом будет спад, потом опять рост. Сколько мы будем жить — так и будет продолжаться. Но я не знаю, кто будет носить маски. Всем же сейчас не до этого. Во Франции сейчас тоже говорят, что надо носить маски в помещениях. Повлияет ли это? Не повлияет. На сегодня [маски]никому еще не помогли, — посетовал Мясников.

По его мнению, вакцины также не очень помогают предотвратить распространение болезни. Мясников отметил, что новые штаммы COVID станут более заразными, но менее тяжелыми по степени протекания заболевания. Доктор предположил, что степень антиковидных ограничений во многом будет зависеть от уровня паники среди россиян.

Ранее в столичном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом москвичам рекомендовали вновь начать носить маски в закрытых общественных помещениях, а также пройти ревакцинацию. Там уточнили, что показатель заболеваемости COVID-19 в Москве за прошлую неделю вырос на 57%, но базовая планка заболеваемости оказалась самой низкой за всю историю пандемии.