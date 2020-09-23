Мясников высказался по повторному введению карантина в РФ

https://static.news.ru/photo/f5f861ee-fe03-11ea-b6ed-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Теледоктор Александр Мясников назвал карантин «необходимой мерой» в острый период развития пандемии коронавируса. Однако, пишет врач в своём Instagram, карантины и блокады «ничего не остановили».

Теледоктор считает, что ограничительные меры помогают сгладить пик пандемии и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной.

Пока что мы не знаем пути предохранения от коронавируса. Это необходимая мера в острый период, — считает медик.

Мясников отметил, что повторный карантин в России не введут без самой «острой» угрозы, так как власти понимают все социальные последствия таких мер. А коронавирус, скорее всего, останется с человечеством навсегда, заняв своё место в «нескончаемом ряду вирусов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что главврач московской горбольницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных последствиях использования народных средств для лечения. Медик отметил хорошие антисептические свойства марганцовки, однако добавил, что неправильное применение этого средства чрезвычайно опасно и может привести к серьёзным ожогам.