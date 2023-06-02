Мясников назвал самые частые ошибки врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекомендация о том, что нельзя мочить прививки, является устойчивым заблуждением, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он подчеркнул, что место прививки мочить можно. Врач добавил, что капельницы не помогают при гипертонии, а витамины не укрепят иммунитет.

Про прививку — это какой-то исторический атавизм идет из глубины веков, откуда — непонятно. <...> Капельницами не лечат гипертонию вообще. Если вас кладут в больницу полечить гипертонию капельницей — это просто грубейшая ошибка и бессмысленность, — рассказал Мясников.

По словам телеведущего, медики часто призывают пациентов с низким гемоглобином есть гречку. Мясников считает, что железо, которое содержится в этом продукте, не усваивается организмом. В этой связи, врач посоветовал есть мясо и рыбу, так как в этих продуктах содержится железо, которое организм может усвоить.

Ранее Мясников рассказал, что употребление в пищу большого количества белого риса может привести к ожирению и диабету. Он пояснил, что из-за отсутствия оболочки этот вид риса способствует повышению сахара в крови, это вызывает резистентность к инсулину и приводит к развитию указанных заболеваний.

Он добавил, что употребление в пищу «правильного», низкокалорийного риса позволит довольно быстро похудеть. Доктор также указал, что любой рис лучше готовить al dente, не давая ему развариться в кашу.

До этого телеведущий заявил, что отсутствие стресса, плотный завтрак и гимнастика помогут сохранить здоровье. По его словам, он ежедневно придерживается этих полезных привычек.