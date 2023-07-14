Мясников рассказал, как избежать рака кишечника Мясников: во избежание рака кишечника нужно заниматься спортом, есть рыбу и пить витамины

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Рак кишечника является одной из самых распространенных онкологий у женщин и мужчин, и для того чтобы снизить риски его возникновения, необходимо заниматься спортом, заявил в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Кроме этого, избежать онкологии поможет употребление рыбы, добавил он. По словам специалиста, продукт содержит большое количество клетчатки, которая положительно влияет на организм. От мяса же необходимо отказаться, утверждает он.

Существуют факторы, доказанно предохраняющие от развития рака кишечника. Это физическая нагрузка и диета. Клетчатка, клетчатка и еще раз клетчатка. Ограничение количества потребляемого красного мяса — и взамен как можно больше рыбы! Доказано: рыбоеды страдают раком кишечника значительно реже! — уточнил Мясников.

Также врач во избежание рака кишечника посоветовал принимать кальций с витамином D, аспирин, статины и бисфосфонаты. По его словам, данный вид онкологии можно выявить на ранней стадии и предотвратить.

Как заявил ранее врач-хирург, онколог Дмитрий Шабаев, первичные симптомы рака кишечника — это резкое похудение и нарушение работы кишечника, из-за которого человек чувствует боль в области живота. Он добавил, что истощение организма также провоцируют понос и рвота. По словам онколога, если человек не наблюдается у врача, то риски заболевания увеличиваются, так как победить онкологию на более поздних стадиях сложнее.