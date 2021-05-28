https://static.news.ru/photo/fcdc1c0c-a143-11ea-8132-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о новой смертельной пандемии, от которой уже сейчас в мире умирает множество людей, даже больше, чем от коронавируса. Эксперт в эфире канала «Россия 1» заявил, что на эту болезнь следует обратить внимание всем.

Специалист пояснил, что ожирение и избыточный вес практически стали бичом нынешнего человечества. По его словам, от этой болезни ежегодно умирает огромное количество людей по всему миру.

Ковид поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением, <...> на Земле умирают десятки миллионов людей, — подчеркнул специалист.

В числе недугов, причиной которых может стать лишний вес, Мясников назвал рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульты. В свою очередь избыточный вес вызывают гипотериоз, снижение функций щитовидной железы, а также избыток стероидных гормонов.

Депрессия и лечение диабета некоторыми препаратами тоже могут привести к появлению лишних килограммов. Тем не менее Мясников призвал искать причины лишнего веса сперва в питании, однако, если дело всё же не в еде, то в этом случае следует обращаться к специалистам.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян быть готовыми к «находкам неясной клинической значимости». При исследованиях эксперты могут найти те или иные проблемы, которые могут и не угрожать здоровью.