Мясников отметил 23 февраля купанием в снегу

https://static.news.ru/photo/905fe878-75d3-11eb-bc63-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagam.com

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал своеобразное поздравление ко Дню защитника Отечества. Он показал, как закаляется купанием в сугробах и обтиранием снегом.

С праздником всех мужчин! И женщин — без вас нам ни родиться, ни вырасти, ни повзрослеть, ни получить целей и смысла жизни! — написал Мясников в Instagram.

Такой подписью он сопроводил видео, на котором в одних плавках он выходит из дома на заснеженный двор и, не скрывая удовольствия, обтирается снегом. Он призвал подписчиков следовать его примеру для укрепления иммунитета.

У меня от удовольствия аж вдохновение проснулось. <...> Мужики, с праздником поздравляю! Делай как я, — сказал теледоктор.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Мясников рассказал, почему людям из групп риска по коронавирусу необходимо сделать прививки. По его словам, официальная статистика смертности не учитывает пациентов, перенёсших COVID-19 в лёгкой форме или бессимптомно. В связи с этим реальные данные по летальным исходам на порядок ниже и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных.