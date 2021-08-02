Россиян предупредили о «суперраспространителях» COVID

Большинство случаев заражения коронавирусом (80%) происходит по вине так называемых суперрраспространителей. У этих людей отсутствуют клинические проявления болезни, но при этом они представляют повышенную опасность для окружающих. Об этом в своём Instagram рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что таким «суперраспространителем» может оказаться любой человек, независимо от пола и возраста. Специалисты предполагают, что особенности генетики и иммунитета позволяют таким людям переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для себя. В то же время они становятся угрозой для тех, кто находится рядом с ними.

Именно поэтому и говорим о важности вакцинации, — отметил Мясников.

Он также призвал россиян не забывать об индивидуальных мерах защиты, подчеркнув, что в условиях распространения инфекции дополнительными возможностями профилактики пренебрегать нельзя.

Ранее Мясников оценил необходимость вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже перенёс заболевание. Он указал, что иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали болезнь, но значительно хуже от новых штаммов. Вакцинация способствует повышению иммунитета и даёт надёжную защиту против всех известных на сегодня разновидностей вируса.