Мясников назвал сумасшедшим решившего судиться с ним россиянина

https://static.news.ru/photo/0c18a980-acb8-11eb-8d60-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что не воспринимает серьёзно угрозу жителя Обнинска подать на него в суд из-за его рекомендаций в передаче. В интервью «Собеседнику» он отметил, что считает мужчину сумасшедшим.

Россиянин сообщил, что после просмотра передачи с Мясниковым его бабушка выкинула всю мелкую бытовую технику, опасаясь заболеть раком.

Что говорить о сумасшедших? Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо. Видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков, — сказал теледоктор.

В эфире «России 1» Мясников рассуждал о вреде бытовой техники. Он отметил, что раньше от микроволновок исходило вредное излучение, но сейчас они безопасны. Также он отметил, что науке пока точно не известно, оказывает ли электрический чайник негативное влияние на воду. Кроме того, он упомянул и про исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди. При этом он заявил, что хотя учёные пока ничего не нашли, но «ведь умные люди не могли просто так заняться ерундой, а значит, и фен не безопасен».

Как рассказал житель Обнинска, его бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку, руководствуясь советами, услышанными по телевизору в эфире программы «О самом главном». Теперь мужчина намерен взыскать с Мясникова материальный ущерб за электроприборы.