«Мы не рабы»: в Екатеринбурге вышли на акцию против QR-кодов

Жители Екатеринбурга вышли на согласованный с властями групповой пикет «Против ограничения прав QR-кодами». Инициаторами акции стали активисты движения «РодНадзор», передаёт URA.RU.

Участники пикета собрались в парке возле ТЦ «Дирижабль». По данным издания, в акции принимают участие не менее 40 человек, ещё несколько десятков наблюдают со стороны.

Люди стоят с плакатами, на которых нанесены слоганы — «Чтим закон. Здесь не может быть долгой дискуссии. QR-код нарушает статьи Конституции», «Документов нет таких, чтобы требовать QR-код», «Мы не рабы, рабы не мы» и другие.

Участники «РодНадзора» собирают подписи под заявлением на имя генпрокурора РФ с просьбой проверить указы и. о. губернатора Алексея Шмыкова об ограничении доступа в общественные места без QR-кода.

Уточняется, что к пикету присоединились представители обкома КПРФ с лидером ячейки, вице-спикером Заксобрания Александром Ивачевым, депутат гордумы Роман Ступников, а также известный своими протестными настроениями местный адвокат Иван Волков.

На акции звучат лозунги против сегрегации и фашизма: «Ввести цифровую метку человеку в России — отречься от победы над фашизмом», «Не допустим фашизма и сегрегации» и другие. Один из участников надел на себя жёлтую звезду — маркер евреев на подконтрольной властям Германии территории во время холокоста, передаёт Znak.com.

Ранее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер пообещал раздавать деньги всем, кто привьётся от коронавируса, а каждому 5000-му вакцинированному дарить котёнка. Таким необычным образом он призвал жителей региона активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции.