Уральцам пообещали дарить деньги и котят за вакцинацию от COVID-19

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер пообещал раздавать деньги всем, кто привьётся от коронавируса, а каждому 5000-му вакцинированному дарить котёнка. Об этом народный избранник написал в своём Instagram-аккаунте.

Объявляю конкурс до конца года: каждому десятому, кто вакцинировался, начиная с сегодня, сообщил и подтвердил мне, скидываю на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей, каждому 1000 — 500 рублей. Ну, а каждому 5000 подарю котенка, — уточнил Вегнер.

Депутат добавил, что сам привился «Спутником V», и с иронией описал весь процесс вакцинации. Таким образом он призвал жителей региона вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Ранее в ОАО «РЖД» высказали предположение, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Уточняется, что сертификат о вакцинации вскоре потребуется в России при покупке билетов на самолёт или поезд.