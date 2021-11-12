В Минтрансе уточнили, как будут использоваться QR-коды

Сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд, сообщил глава Минтранса Сергей Савельев на брифинге в правительстве РФ с вице-премьером Татьяной Голиковой, посвящённому введению двух новых законопроектов, предполагающих использование QR-кодов на транспорте, в общепите и при посещении общественных и культурных мест. Для проверки QR-кодов будет использоваться взаимодействие Госуслуг и систем бронирования при приобретении билетов на самолёт или поезд.

При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная утверждённая законом медицинская документация, - сказал Савельев.

Он отметил, что сейчас отрабатывается технология, по которой пассажир мог бы быстро предъявить документ и не задерживать других на посадке. Это будет взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг, чтобы не доставлять неудобств пассажирам. Работа с перевозчиками по внедрению технологических решений уже ведется, отметил он.

Голикова в свою очередь отметила что законопроект предполагает полномочия Минтранса по вопросу сроков уведомления гражданином о наличии или отсутствия у него медицинской документации при покупке билета.

Она отметила, что если гражданин не выполнил требования закона, перевозчик в одностороннем порядке расторгнуть договор перевозки, а деньги вернутся в течение 30 дней.

Ранее на брифинге Голикова заявила, что в планах правительства достигнуть коллективного иммунитета от Сovid в 80% до лета 2022 года. Она сказала, что главные санитарные врачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование. Она подтвердила, что переходный период при введении QR-кодов продлится до первого февраля.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России поднялся до 49%. Первый компонент вакцины получили более 63,1 млн россиян, полный курс вакцинации прошли почти 58 млн человек. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов РФ по-прежнему остаётся сложной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.