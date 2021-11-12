В РЖД оценили влияние на пассажиропоток из-за введения QR-кодов

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, сообщает РИА Новости.

Версия законопроекта, которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке, — сказал Пегов.

Ранее сообщалось, что сертификат о вакцинации потребуется в России при покупке билетов на самолёт или поезд. Об этом сообщал глава Минтранса Виталий Савельев на брифинге в правительстве России с вице-премьером Татьяной Голиковой, посвящённом введению обязательного использования QR-кодов на транспорте, в общепите и при посещении общественных и культурных мест.

Для проверки QR-кодов будет использоваться взаимодействие «Госуслуг» и систем бронирования при приобретении билетов на самолёт или поезд. Также проверка QR-кодов будет осуществляться при посадке в транспорт.