МВД возбудило дело за продажу фальшивой справки о тесте на COVID-19

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В МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела о продаже в интернет-ресурсе поддельной справки об отрицательном тесте на коронавирус.

В полицию с сообщением о продаже в Сети фальшивых справок обратилась представитель медицинской организации. В ходе проверки эта информация подтвердилась. Было установлено, что гражданину была продана справка об отрицательном результате теста на COVID-19 за 2 500 рублей.

Полиция завела уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Наказание за данное правонарушение предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее сообщалось, что авиарейс из Москвы в китайский Чжэнчжоу был отменён из-за того, что у всех 190 пассажиров самолёта оказались однотипные результаты теста на коронавирус. Согласно справкам, у всех, кто купил билеты на самолёт, в крови были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции нового типа, что ставило под сомнение достоверность этих документов. При этом тесты на COVID-19 среди пассажиров рейса проводились централизованно самой авиакомпанией, которая не смогла дать объяснений, писал NEWS.ru.