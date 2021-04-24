МВД РФ назвало число проваливших экзамен на права по новым требованиям

https://static.news.ru/photo/7974be42-a59c-11eb-a43c-96000091f725_660.jpgФото: Daniel Bockwoldt/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
Свыше 138 тысяч россиян не сдал экзамен на получение водительского удостоверения по новым правилам, передаёт ТАСС со ссылкой на МВД РФ. По информации ведомства, чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помехи транспортным средствам или пешеходам, у которых есть преимущество.
Кроме того, а желающие получить права «игнорируют» требования дорожной разметки, не включают указатели поворота и неуверенно управляют машиной.
Сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки — «параллельная парковка», «заезд в бокс», — которые ранее кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке, — отметили в МВД РФ.