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МВД РФ назвало число проваливших экзамен на права по новым требованиям

10:58, 25 апреля 2021
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 138 тысяч россиян не сдал экзамен на получение водительского удостоверения по новым правилам, передаёт ТАСС со ссылкой на МВД РФ. По информации ведомства, чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помехи транспортным средствам или пешеходам, у которых есть преимущество.

Кроме того, а желающие получить права «игнорируют» требования дорожной разметки, не включают указатели поворота и неуверенно управляют машиной.

Сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки — «параллельная парковка», «заезд в бокс», — которые ранее кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке, — отметили в МВД РФ.

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