МВД РФ назвало число проваливших экзамен на права по новым требованиям

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Министерство труда и социальной защиты предложило упразднить в России понятие потребительской корзины. В ведомстве разработали два приказа: один — о признании утратившим силу положения о потребительской корзине, а второй — об отмене практики ежеквартально устанавливать величину прожиточного минимума, передаёт ТАСС.

Продуктовая корзина — это минимальный набор продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В неё также входят основные непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в...