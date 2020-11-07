МВД против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости

https://static.news.ru/photo/b3060158-20da-11eb-9622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел РФ возражает против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Мы категорические противники этого нововведения. Могу успокоить: позиция МВД учтена в новой редакции Кодекса административных правонарушений, не меняется даже величина штрафа, - сказал Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1".

В связи с массовым оснащением дорог средствами фото и видеофиксации нарушений в 2013 году был введён нештрафуемый порог, который и про сей день составляет превышение скорости на 20 км/ч. Однако с 2018 года рассматривается вопрос о штрафе при превышении больше, чем на 10 км/ч - с такой инициативой выступал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Стоит отметить, что в необходимости такой меры усомнился Дмитрий Медведев, являвшийся тогда премьер-министром. Он пояснял, что не каждый раз водитель может контролировать превышение на 10 км/ч, поэтому могут быть оштрафованы граждане, у которых не было намерений нарушать ПДД.

Ранее NEWS.ru писал, что автомобилистам с 7 ноября запрещено ездить по всем выделенным линиям в Москве. Проезд по ним теперь разрешён только для городского общественного транспорта, такси, коммунальных и экстренных служб и велосипедистов.