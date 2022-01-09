МВД поменяет билеты теоретического экзамена на водительские права

Изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права, чтобы сформировать у будущего водителя понимание поведения в различных дорожных ситуациях, намерено МВД России. А настоящее время запланированные изменения прорабатывают. Об этом этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами, — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что данная работа связана с комплексом мероприятий, направленных на снижение аварийности по вине водителей, чей стаж нахождения за рулём составляет менее двух лет, и на совершенствование системы допуска к управлению автомобилями в целом. Целью изменений в экзаменационных билетах в МВД назвали смещение акцента с заучивания конкретных требований ПДД к осознанному пониманию дорожной ситуации в её различных проявлениях и с учётом психологических аспектов поведения участников движения.

По информации ГИБДД, за 11 месяцев 2021 года произошло более 7 тысяч аварий с участием водителей, чей стаж не превышает 2 года. В этих авариях погибли 682 человека, пострадали более 10 тысяч.

Ранее стало известно, что в России с марта 2022 года для получения медсправок россиянам, лишённым прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, потребуется сдать на анализ кровь и мочу. Водителей, у которых обнаружат следы уколов либо потливость, низкий пульс, сонливость, возбуждение, могут направить на расширенный анализ. Правда, это не коснётся тех, кто меняет права из-за истечения срока действия