МВД РФ подготовило проект закона о порядке депортации из страны мигрантов с такими опасными для общества заболеваниями, как холера, ВИЧ, туберкулёз, коронавирус, чума, сибирская язва.
Законопроектом предлагается установить полномочия МВД <...> по определению особенностей перевозки иностранных граждан <...>, страдающих инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, при исполнении решений о депортации или реадмиссии, — цитирует пресс-службу правительства газета «Известия».
Также решение о выдворение мигрантов будут принимать Минздрав, ФСБ, Минюст и органы санитарно-эпидемиологического надзора.
Как ранее писал NEWS.ru, предложение высылать из России заболевших коронавирусом звучит странно, заявил правозащитник Владимир Новицкий. По словам адвоката, согласно мировой практике, если человек въехал в страну легально и заразился, его не могут выслать.
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