https://static.news.ru/photo/73e689b0-4715-11ea-b6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

МВД РФ подготовило проект закона о порядке депортации из страны мигрантов с такими опасными для общества заболеваниями, как холера, ВИЧ, туберкулёз, коронавирус, чума, сибирская язва.

Законопроектом предлагается установить полномочия МВД <...> по определению особенностей перевозки иностранных граждан <...>, страдающих инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, при исполнении решений о депортации или реадмиссии, — цитирует пресс-службу правительства газета «Известия».

Также решение о выдворение мигрантов будут принимать Минздрав, ФСБ, Минюст и органы санитарно-эпидемиологического надзора.

Как ранее писал NEWS.ru, предложение высылать из России заболевших коронавирусом звучит странно, заявил правозащитник Владимир Новицкий. По словам адвоката, согласно мировой практике, если человек въехал в страну легально и заразился, его не могут выслать.