МВД подготовило новый Кодекс поведения для полицейских

МВД опубликовало на портале нормативно-правовых актов новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Согласно документу, полицейские обязаны соблюдать культуру речи и уметь грамотно передавать мысли. Также им необходимо придерживаться речевых норм и воздержаться от нецензурной брани. Сотрудникам правоохранительных органов запрещено публично участвовать в азартных играх, употреблять наркотики и психотропные вещества в немедицинских целях.
Помимо этого, полицейские не имеют права высказывать суждения и оценки в отношении государственных органов, должностных лиц и политических партий. Однако наказание за нарушение этих норм в Кодексе не предусмотрено,
На данный момент новый документ находится на стадии общественного обсуждения.
Как ранее писал NEWS.ru, власти приняли решение наказывать чиновников за оскорбление граждан.
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