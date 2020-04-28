Общество

МВД подготовило новый Кодекс поведения для полицейских

17:00, 28 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД опубликовало на портале нормативно-правовых актов новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских.

Согласно документу, полицейские обязаны соблюдать культуру речи и уметь грамотно передавать мысли. Также им необходимо придерживаться речевых норм и воздержаться от нецензурной брани. Сотрудникам правоохранительных органов запрещено публично участвовать в азартных играх, употреблять наркотики и психотропные вещества в немедицинских целях.

Помимо этого, полицейские не имеют права высказывать суждения и оценки в отношении государственных органов, должностных лиц и политических партий. Однако наказание за нарушение этих норм в Кодексе не предусмотрено, сообщает РИА Новости.

На данный момент новый документ находится на стадии общественного обсуждения.

Как ранее писал NEWS.ru, власти приняли решение наказывать чиновников за оскорбление граждан.

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