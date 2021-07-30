МВД опровергло применение «коктейлей Молотова» пьяными полицейскими

Появившаяся информация о применении «коктейлей Молотова» сотрудниками полиции в Миллеровском районе Ростовской области не подтверждается, сообщили NEWS.ru в управлении на транспорте МВД по СКФО. При этом в ведомстве не прокомментировали данные о том, что силовики были пьяны.

Инцидент произошёл 25 июля. По информации силовиков, участковые выехали на вызов о нарушении общественного порядка. Они прибыли к дому, жители которого громко слушали музыку. Нарушители, которые оказались сотрудниками линейного отдела полиции на местной станции, «стали разговаривать на повышенных тонах и провоцировать конфликт». При этом участковому удалось урегулировать конфликт.

Информация, размещённая в сети Интернет, о якобы использовании «коктейля Молотова» на данный момент не подтверждается, — отмечается в сообщении УТ МВД.

Сейчас в отношении нарушителей порядка проводится проверка, по её результатам их привлекут к дисциплинарной ответственности.

29 июля СМИ сообщили, что в городе Миллерово Ростовской области нетрезвые полицейские подожги крышу соседского дома «коктейлем Молотова». По данным журналистов, полицейские устроили вечернику по случаю крестин ребёнка коллеги и засиделись допоздна. Недовольные шумной вечеринкой соседи вызвали участковую, однако она не смогла уговорить праздновавших вести себя потише.

Из мести полицейские решили поджeчь дом соседки, которая жила в нём со своей матерью и 82-летней бабушкой. Силовики бросили «коктейль Молотова» на их дом, загорелась крыша. Пожар удалось быстро потушить, обошлось без пострадавших. Женщина обратилась в прокуратуру.