МВД объявило в розыск экс-редакторов DOXA МВД объявило в розыск экс-редакторов DOXA Гутникову, Тышкевич и Метелкина

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сотрудница редакции независимого студенческого журнала DOXA Алла Гутникова

МВД объявило в федеральный розыск бывших редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич и Владимира Метелкина. В апреле суд приговорил журналистов и их коллегу Армена Арамяна к двум годам исправительных работ по делу о вовлечении подростков в участие в митингах.

Данные о розыске опубликованы на сайте МВД РФ. Ранее сообщалось, что Гутникова и Тышкевич уехали в Германию.

В 2021 году журналистам студенческого журнала Арамяну, Гутниковой, Тышкевич и Владимиру Метелкину предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Утром 14 апреля 2021 года у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили еще 22 января того же года.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Алексея Навального. В нем они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.