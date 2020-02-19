МВД России подготовило изменения в постановление правительства РФ. Они позволят упростить ввоз и вывоз наркотических и психотропных препаратов для юридических лиц. Документ был опубликован 19 февраля 2020 года на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Проект создан с целью оптимизации перечня документов, предоставляемых юридическими лицами при обращении в МВД России и Росздравнадзор для получения необходимых разрешительных документов для ввоза и вывоза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сокращения сроков принятия указанными федеральными органами исполнительной власти решения о выдачи либо отказе в выдаче разрешительных документов, — говорится в сообщении.
Ведомство планирует исключить из перечня документов копию выписки от заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладают правом действовать от имени заявителя без доверенности. Проект может вступить в силу 1 января 2021 года.
NEWS.ru писал в январе 2019 года, что депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому будет увеличено наказание за продажу и распространение несертифицированных лекарств через Интернет.
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