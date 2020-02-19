https://static.news.ru/photo/ed95a65a-5323-11ea-94b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России подготовило изменения в постановление правительства РФ. Они позволят упростить ввоз и вывоз наркотических и психотропных препаратов для юридических лиц. Документ был опубликован 19 февраля 2020 года на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Проект создан с целью оптимизации перечня документов, предоставляемых юридическими лицами при обращении в МВД России и Росздравнадзор для получения необходимых разрешительных документов для ввоза и вывоза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сокращения сроков принятия указанными федеральными органами исполнительной власти решения о выдачи либо отказе в выдаче разрешительных документов, — говорится в сообщении.

Ведомство планирует исключить из перечня документов копию выписки от заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладают правом действовать от имени заявителя без доверенности. Проект может вступить в силу 1 января 2021 года.

NEWS.ru писал в январе 2019 года, что депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому будет увеличено наказание за продажу и распространение несертифицированных лекарств через Интернет.