Абитуриентов предупредили о новой хитрой схеме мошенников

В Санкт-Петербурге зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на абитуриентов, сообщает управление МВД в своем Telegram-канале. Преступники действуют под видом сотрудников приемных комиссий вузов. Злоумышленники связываются с поступающими по телефону, убеждая их в высокой вероятности зачисления на бюджетные места.

Придумана новая схема мошенничества, направленная на российских абитуриентов, им якобы звонит сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет при условии перехода по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат «Госуслуг» с целью похищения учетной записи, — заявили в МВД.

В ведомстве отметили, что учебные заведения не предоставляют абитуриентам никаких предварительных гарантий зачисления. Однако в стрессовой ситуации, характерной для периода поступления, многие могут стать жертвами подобных манипуляций.

Ранее в МВД России предупредили о новой схеме мошенничества, когда гражданам предлагают сдать в аренду свои банковские карты за денежное вознаграждение. В управлении по борьбе с киберпреступлениями пояснили, что подобные действия квалифицируются как соучастие в противоправной деятельности. За так называемое дропперство — предоставление доступа к своим банковским счетам третьим лицам — предусмотрена блокировка счетов и уголовное преследование.