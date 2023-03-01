В России могут заблокировать известный музыкальный сервис RT сообщил о возможной блокировке музыкального сервиса Last.fm в России

Американский музыкальный сервис Last.fm могут заблокировать в России из-за треков, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и специальную военную операцию, сообщил источник RT. Согласно этим данным, платформа уже неоднократно игнорировала требования Роскомнадзора об удалении контента. Отмечается, что ежемесячно Last.fm посещает около миллиона российских пользователей.

Если в ближайшее время указанные материалы не будут удалены, то сервису могут назначить штраф до 4 млн рублей или полностью заблокировать его в России (как сайт, так и приложения в Google Play и App Store), — рассказал изданию источник.

Общая аудитория Last.fm в мире насчитывает десятки миллионов пользователей. Проект появился в 2002 году как интернет-радио и соцсеть. Ресурс обрел широкую популярность среди меломанов благодаря отдельному приложению для компьютера, которое собирало статистику о всей прослушиваемой музыке, благодаря чему на сайте формировался личный хит-парад.

В 2015 году Last.fm уже блокировали в России из-за размещения запрещенной экстремистской песни группы «Психея». В 2019 году доступ к ресурсу снова был ограничен РКН из-за публикации запрещенных песен уже других исполнителей.

Ранее прокуратура Владимира обратилась в суд с иском о блокировке доступа к видеохостингу YouTube. В региональной прокуратуре вскоре пояснили, что речь идет не о блокировке всей платформы, а только определенной части контента.