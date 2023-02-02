Психолог объяснила, почему женщины командуют мужчинами дома Психолог Наумова назвала женщин главными в вопросах домашнего хозяйства

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Женщины командуют мужчинами дома, а мужья обычно остаются на подхвате, рассказала психолог Наталья Наумова. В беседе со «Словом и Делом» эксперт объяснила, что женщинам все еще проще просить мужчину о помощи, чем перекладывать всю ответственность за выполнение дел по дому. В семьях остается классическая модель поведения, когда жены следят за хозяйством, а мужья зарабатывают.

Мужчины обычно на подхвате. В семьях у нас все-таки еще сохраняется классический подход, когда мужчина больше зарабатывает деньги, а женщина — занимается домом, детьми и плюс некоторые работают. Соответственно, женщина больше командует дома и обращается за помощью, какая ей нужна, — пояснила психолог.

Согласно данным опроса SuperJob, 48% жен отметили, что мужья выполняют любую домашнюю работу. При этом 68% из опрошенных мужчин считают, что они занимаются всеми обязанностями по хозяйству. Лишь каждая третья респондетка утверждает, что партнер берет на себя больше ответственности в бытовых вопросах.

Среди работы, которую не стоит поручать мужчинам, по данным соцопроса, оказалась стирка. По мнению Наумовой, такой результат кажется странным на фоне автоматизации процесса, но этому есть объяснение. Жены не готовы доверить мужьям стирку, так как боятся, что те не станут отделять вещи по цветам и тканям.

Стирка сейчас достаточно автоматизирована, а мужчины легко справляются со стиральной машиной. Возможно, респонденты думали, что мужчина не сможет правильно отсортировать одежду. У женщины обычно много пунктов: белое нужно постирать отдельно, цветное — отдельно. И мужчина, вероятно, иногда боится, что он сейчас что-то нарушит, и не вмешивается в этот процесс, — объяснила психолог.

Экономист Татьяна Волкова ранее заявила, что при формировании семейного бюджета пара должна договориться о типе бюджета, а также определить общие траты. Эксперт призвала супругов стараться увеличивать свой доход и уметь при этом рационально экономить.