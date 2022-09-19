Мужчинам рассказали, может ли половой член уменьшиться при похудении Фитнес-тренер: объем полового члена после похудения останется в прежних размерах

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Некоторые мужчины боятся худеть, опасаясь, что их половой член уменьшится в объеме, сообщает «МК в Новосибирске». Фитнес-тренер Александр рассказал, что размеры мужского детородного органа не зависят от веса, даже наоборот, избавление от лишних килограммов только улучшит эрекцию, из-за чего он может даже казаться больше.

На самом деле визуально на фоне похудевшего живота и бёдер половой орган будет смотреться даже больше. Кроме того, похудение часто сопровождается улучшением общего самочувствия, восстановлением гормонального фона в пользу мужских гормонов. <...> В итоге у мужчины нормализуется циркуляция крови, что усиливает эрекцию, — заявил эксперт.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее рассказал, что телефон в кармане брюк для мужчин безопасен, он не может навредить репродуктивной системе. Интенсивность излучения перестаёт оказывать вредное воздействие на расстоянии пяти сантиметров от устройства, объяснил он. По его словам, частота, на которой работает телефон, относится к категории микроволнового излучения. Она может быть использована для, скажем так, приготовления пищи, если бы только была более мощной, как в микроволновке.