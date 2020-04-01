Мужчина заразил коронавирусом девять человек в Мурманской области

https://static.news.ru/photo/458a9bc0-7423-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вернувшийся из Кубы житель Мурманской области, не соблюдавший режим самоизоляции, по предварительным данным, заразил коронавирусом девять человек.

Общее число предварительно заразившихся от нарушившего самоизоляцию мужчины, вернувшегося из Кубы — девять человек, — цитирует РИА Новости сообщение регионального штаба по контролю за распространением инфекции.

Уточняется, что сейчас они находятся на лечении в местной больнице. Всего в Мурманской области подтверждены 15 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, получено 13 предварительно положительных результатов. В регионе действует режим обязательной самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов попросил возбудить первое уголовное дело в отношении местного жителя, который не соблюдал режим самоизоляции и заразил другого человека коронавирусом. Начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что человек заразился коронавирусом в результате осмотра заболевшего, который не соблюдал режим самоизоляции и пошёл в медицинский центр.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.