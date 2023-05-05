Жителя Петербурга поймали за кражу поклонного креста

Фото: Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который попытался украсть поклонный крест. Злоумышленник сломал «Поклонный крест в честь восстановления храма Дмитрия Солунского» у концертного зала «Октябрьский» на Лиговском проспекте. Действия хулигана попали на записи камер видеонаблюдения, сообщает «Царьград».

По данным издания, на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки. Они также изъяли деревянные фрагменты креста и бутылку из-под водки. По предварительным данным, крест сначала попытались украсть, а после разрушили. На записях с камер видно, как мужчина в темной одежде запрыгнул на основание и уцепился за крест. Злоумышленник пронес его несколько метров, после чего бросил на землю.

Подозреваемым оказался местный житель 1999 года рождения, работающий администратором ресторана. Мотивы преступления на данный момент не установлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как уточняет ТАСС, по факту произошедшего задержали трех человек. Все они работают в одном ресторане. В отделении полиции установили, что ломал крест только один из задержанных.

При захвате храма Украинской православной церкви в Киевской области ранее скончался один из нападавших мужчин. Он отобрал у священника крест, кинул его на землю, после чего ему резко стало плохо.